Albuquerque visita domingo 16.º edição da Feira das Sopas na Boaventura

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita este domingo, 9 de Junho, às 13 horas, a 16.ª edição da Feira das Sopas de Campo, na Boaventura, promovida pela casa do Povo local, com a participação de instituições particulares de solidariedade social do concelho de São Vicente, bem como outras entidades de cariz social e cultural.

Com a venda das sopas e seus derivados, cada associação obterá uma receita, que reverte depois para o desenvolvimento de actividades dessas mesmas entidades.

No total, serão 12 barracas, que vão apresentar 18 sopas diferentes, entre as quais: sopa da avó, sopa de trigo, sopa de milho, sopa de tripas, sopa de abóbora amarela, sopa de castanhas, sopa de cebola, sopa de maçarocas, sopa de cevadinha, sopa de legumes, sopa de dobrada, sopa de couve, entre outras.

Haverá ainda dois quiosques de artesanato local, designadamente artigos em miolo de pão, em borracha EVA, com material reciclado, em barro, em crochet e em Bordado Madeira.

Haverá ainda um terceiro quiosque com produtos agrícolas, culinários e fruta para venda, cuja receita reverterá para a Casa do Povo local.

O evento conta com parcerias entre entidades locais e regionais, nomeadamente: Secretaria Regional de Agricultura e Pescas - PRODERAM, Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Câmara Municipal de São Vicente, Junta de Freguesia de Boaventura, Paróquias de Boaventura e Fajã do Penedo.

A animação inclui a participação de grupos das diversas Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira e conjuntos musicais de ritmos modernos, para além de ginástica rítmica e do programa radiofónico-Músicas do Arco da Velha.