Albuquerque visita amanhã iluminações de Natal e Fim-de-Ano

O Presidente do Governo Regional desloca-se amanhã, dia 1 de Dezembro, pelas 20h30, à Placa Central da Avenida Arriaga para ver ‘in loco’ as iluminações decorativas do Natal e Fim-de-Ano.

Nesta matéria, o Governo Regional procedeu à renovação total das iluminações na baixa citadina do Funchal, apresentando novos motivos inspirados na quadra natalícia e nos 600 Anos da Descoberta da Madeira e Porto Santo.

A ideia é enriquecer e valorizar o cartaz, por forma a atrair mais residentes e turistas à zona central da cidade. A zona da Sé, Câmara Pestana e Rua Fernão de Ornelas apresentarão iluminações dinâmicas e sincronizadas com temas musicais.

Paralelamente, requalificaram-se estruturas das árvores de Natal situadas na Praça do Povo e do Carmo e no Cais do Funchal, tornando-as mais atractivas.

O valor dos concursos para a construção, montagem e desmontagem das iluminações decorativas de Natal e Fim do Ano para os anos 2018/2019 e 2019/2020, assim como das festas de carnaval para os anos 2019 e 2020 ascendem a 2.226.383,05 euros + IVA.

O concurso público para de concepção das iluminações decorativas para os cartazes e anos acima enunciados foi de 1.070.100,00 euros + IVA.