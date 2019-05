Albuquerque vai ao parlamento falar de acessibilidades

O próximo debate mensal com o presidente do governo regional está marcada para 5 de Junho, na Assembleia Legislativa da Madeira e terá como tem as ‘Acessibilidades’.

Cumprindo a regra de escolha alternada do tema, entre o governo e o parlamento, coube à Quinta Vigia escolher o próximo e Miguel Albuquerque optou por promover o debate das acessibilidades na Região.

O presidente do governo deverá estar no parlamento acompanhado pelo vice-presidente, Pedro Calado, que tem a seu cargo as finanças e pelo secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, Amílcar Gonçalves.

O debate, como acontece desde o início desta legislatura - esta foi uma das novidades introduzidas pelo PSD no regimento da Assembleia em 2015 -, decorre na forma de sessão de perguntas. Os membros do governo deverão ser questionados sobre as obras da rede viária que estão em curso e que têm a conclusão prevista para este ano.

O tema ‘acessibilidades’ também deverá permitir questões sobre o objecto de uma comissão de inquérito que decorre no parlamento, o relacionamento entre o governo e a empresa AFAVIAS. Pedro Calado já foi ouvido na comissão de Economia sobre as acusações de favorecimento à empresa de Avelino Farinha, mas nenhum partido pediu a sua vinda à comissão de inquérito. O PSD pretende que a transcrição da audição do vice-presidente do governo, na comissão de Economia, seja um dos documentos da comissão de inquérito.