Albuquerque satisfeito por dar “grande desgosto” à oposição

O Presidente do Governo Regional da Madeira ficou muito satisfeito pelo cumprimento dos prazos para instalação e ligação das iluminações de Natal de 2018, a tal ponto que num primeiro comentário quando visitou a placa central da Avenida Arriaga, que terá dado um “grande desgosto” á oposição que já dizia que tal não seria possível a tempo da data marcada.

Esta noite Miguel Albuquerque disse também que o cartaz programado, com animação e decoração que “vai de encontro às expectativas que vêm de encontro às expectativas do madeirense e da Festa madeirense”, frisando que “a nossa ideia foi incutir um carácter muito regionalista, muito tradicional às nossas iluminações, apostando no colorido, naquilo que é o nosso imaginário tradicional da celebração de Natal e acho que está muito bem conseguido”.

Já numa referência a iluminações de anos recentes, que não agradaram, o governante acredita que “não vale a pena estar a importar modelos que não são nossos”, reforçando que “temos de afirmar aquilo que é a nossa identidade e singularidade, da nossa cultura e das memórias da nossa infância”, atirou, reforçando que não é adepto de “modelos do norte da Europa”.

Sobretudo neste ano que se inicia as celebrações dos 600 anos da descoberta da Madeira, “foi uma aposta tradicional, regional e que faz parte da nossa herança cultural”, afiançou.

Questionado sobre o problema com os concursos das iluminações, Albuquerque criticou a “burocracia bizantina em Portugal. Temos de cumprir a lei. Fizemos este ano um concurso bi-anual e para o ano não vamos, nem eu nem a secretária [do Turismo e Cultura] a estar com stress por causa dos prazos, mas temos de cumprir a lei. É sempre complicado devido à tramitação burocrática e sobretudo à faculdade, nos termos legais, que os concorrentes têm a possibilidade de reclamar e essas reclamações atrasam os processos e os vistos do Tribunal de Contas”, concluiu.