Albuquerque quer tornar Madeira num “exemplo” na estratégia para as alterações climáticas

Miguel Albuquerque garantiu, no discurso após a tomada de posse do XIII Governo Regional da Madeira, que “o Porto Santo Sustentável - Smart Fossil Free Island é um projecto para continuar a ser construído ao longo deste mandato”.

A questão ambiental não passou ao lado no discurso do chefe do executivo madeirense que ‘penteou’ as várias áreas, sublinhando que “o nosso património natural e a riqueza da nossa fitodiversidade e dos nossos ecossistemas marinhos são únicos no Mundo”, sendo o arquipélago da Madeira um dos “territórios do Mundo com maior área protegida: 65 % de área terrestre e 75% de área marinha”.

Como tal, prosseguiu, “é nossa obrigação preservá-los e levá-los intactos às futuras gerações”.

“É nossa intenção continuar o processo de preservação e alargamento das áreas protegidas, marítimas e terrestres, da Região Autónoma da Madeira”, assumiu.

“Queremos também ser um exemplo na concretização da estratégia regional para as alterações climáticas já em curso. Vamos de igual modo dar continuidade à estratégia de diminuição dos combustíveis fosseis na produção de energia”, apontou, à atenção de Susana Prada, que foi reconduzida agora com a pasta do Ambiente e Alterações Climáticas.