Albuquerque inaugura Caminho Agrícola das Romeiras

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugura amanhã, dia 6 de Novembro, pelas 17 horas, o Caminho Agrícola das Romeiras.

A empreitada do caminho agrícola das Romeiras, localizado na delimitação das freguesias do Estreito de Câmara de Lobos e do Jardim da Serra, com início junto às antigas instalações do centro de saúde das Romeiras, no Caminho do Estreitinho, compreende um trajecto com uma extensão total na ordem dos 334 metros, que percorre o trajecto da antiga vereda das Romeiras, terminando no Caminho dos Tis.

A construção do Caminho Agrícola das Romeiras foi iniciada em outubro de 2017, tendo representado um investimento de 688 mil euros.

A empreitada teve o financiamento do Programa PRODERAM em cerca de 80 % do valor da adjudicação, recaindo os restantes cerca de 20% no orçamento municipal.

Recorde-se que, através do PRODERAM, foram aprovados 12 caminhos no município de Câmara de Lobos.