Albuquerque entregou viaturas e equipamentos para conservação e manutenção da rede viária

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, entregou hoje 17 viaturas e 16 outros equipamentos destinados aos trabalhos de conservação e manutenção da rede viária regional.

Albuquerque disse que estas novas viaturas “vêm substituir” outras que já estavam em “fim de ciclo”. “Temos aqui um parque de máquinas completamente renovado”, referiu, nas instalações do Parque de Máquinas do Governo Regional, no Caminho do Meio, na Cancela.

O investimento total é de 1.040.720, 48 euros, sem IVA. Com IVA ascenderá a 1.280.086,19 euros.

Recorde-se que fazem parte deste conjunto de viaturas adquiridas: 11 veículos ligeiros de mercadorias com cabine dupla e caixa de carga metálica basculante – 273.152 euros; 5 veículos ligeiros de mercadorias com cabine dupla, do tipo pick-up e 4x4 – 130.393,95 euros; 1 veículo pesado de mercadorias equipado com caldeira de asfalto de mil litros – 53.439,02 euros.

Para além das viaturas, foram comprados diversos equipamentos: 1 pavimentadora de asfalto – 125.789 euros; 2 cilindros para pavimentar estradas, de 2.500 quilos – 43.900 euros; 3 mini pás carregadoras de rodas, uma fresa, duas vassouras, dois garfos e dois retro – 130.676,51 euros; uma fresadora de asfalto – 124.670 euros; um moinho terciário para a central de britagem – 136 mil euros; um marcador de estradas – 22.700 euros.