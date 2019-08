Albuquerque entrega quase 4 milhões, para apoiar 73 projectos de empresas regionais

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside amanhã, dia 30 de Agosto, à cerimónia de pagamentos a candidaturas geridas pelo Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE), que irá decorrer, pelas 11 horas, no salão nobre do Edifício do Governo Regional.

No total, serão pagos apoios a 73 projectos, no valor de 3,94 milhões de euros, dos quais 590 mil euros do Orçamento da RAM e 3,35 milhões de euros de comparticipação comunitária.

Destes 73 projectos, 67 projectos são relativos SI de apoio ao Funcionamento (cerca de 1,58 milhões de euros) e seis projectos estão no âmbito do SI de apoio ao Investimento (cerca de 2,36 milhões de euros): 1 Valorizar 2020; 2 Inovar 2020; 2 PROCiência; 1 Internacionalizar 2020.

Os apoios aprovados e concedidos ao abrigo dos sistemas de incentivos são transversais e abrangem todos os concelhos da Região.

Até à data, já foram aprovados 3.245 projectos e criados, através dos mesmos, 1.233 postos de trabalho.

Entre 2016 e 2017 foram pagos 36 milhões de euros, em 2018 foram comparticipados em 28,62 milhões de euros e em 2019 já se pagou 18,61 milhões de euros. Ou seja, um total de pagamentos na ordem dos 83,3 milhões de euros, nos últimos quatro anos.

Uma nota da presidência realça que “fruto do esforço desenvolvido pelas entidades da Região Autónoma da Madeira intervenientes no IFRRU2020, os primeiros dois contratos a nível nacional foram realizados por empresas regionais”.

Neste momento, já se encontram contractualizados oito projectos, num montante global de investimento na ordem dos 26,6 milhões de euros todos na área do Turismo.