Albuquerque elogia Gesba e Escola Agrícola e apela à produção

O presidente do Governo Regional sublinhou que o êxito das exportações do sector primário dependerão muito da visão dos produtores e da capacidade de produção que venham a ter. A par destes dois factores, o governante vincou o papel da Escola Agrícola no domínio da “formação e da informação” aos agricultores que terão alterado “procedimentos antigos de cultivo” permitindo um aumento da área de cultivo.

Paralelamente, Miguel Albuquerque elogiou o esforço da própria Gesba no acondicionamento e apresentação dos produtos, nomeadamente nos frutícolas, capitalizando “valor acrescentado” quando entram da rede de comercialização.

O chefe do Executivo madeirense falava durante uma visita ao Centro de Processamento de Anona e Abacate, localizado no Mercado Abastecedor de Santana. Nesta fase inicial de exportação estão a ser escoadas cerca de 20 toneladas de pêra abacate e 15 e anona, tudo graças à operação do avião cargueiro.

“Para além da qualidade, esta experiência da Gesba serve de exemplo da capacidade que temos de penetrar, através do nosso marketing, da marca Madeira, do avião a operar, em todos os mercados que quisermos. É preciso é ter produção suficiente para o fazer”, disse Albuquerque ao lado do presidente da Gesba e do secretário regional da Agricultura.