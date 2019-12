Albuquerque e Centeno conversam antes do início da cerimónia das ‘500 Maiores’

O ministro das Finanças e o presidente do Governo Regional acabaram por não ter um encontro mais alargado, no hotel Pestana Casino, mas estiveram alguns minutos juntos antes do início da cerimónia de entrega de prémios das 500 Maiores Empresas.

Miguel Albuquerque e Mário Centeno encontraram-se num pequeno espaço, protegido por um biombo.

À entrada para o Centro de Congressos da Madeira, o presidente do Governo Regional minimizou o facto de não ter havido encontro, dizendo que não estava marcado, mas o certo é que todo a sua equipa de comunicação estava à porta do hotel. Questionado sobre o sentido de voto no Orçamento de Estado, disse que não estava decidido e que não tinha falado com Rui Rio sobre a disciplina de voto que o líder nacional do PSD poderá pretender impor na Assembleia da República.