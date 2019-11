Albuquerque diz que a Madeira é a região com mais baixa fiscalidade do país

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou a Vidrametro, uma empresa que se candidatou e obteve apoios do FEDER e do Governo Regional para o seu funcionamento. Na oportunidade, o governante disse que a Madeira é a região com mais baixa fiscalidade do país.

“Vamos continuar este percurso de diminuir os ónus, os encargos e os impostos sobre as empresas para que estas possam reinvestir, de forma a criarem mais postos de trabalho e inserirem maior dinâmica no próprio mercado”, afirmou.

Albuquerque disse ainda que será reformulada a Invest Madeira, que terá uma configuração jurídica de maior autonomia para que seja possível captar mais investimento externo, sobretudo na área das empresas tecnológicas. “Queremos também continuar a apoiar a internacionalização das nossas empresas”, frisou.

O presidente do Governo Regional revelou que, dentro de uma semana, a nova orgânica será apresentada.