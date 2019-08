Albuquerque destaca requalificação do património

Miguel Albuquerque considera que “o norte da Madeira vai ficar ainda mais na moda e constituir um novo polo de atracção turística da Região”. Palavras do presidente do Governo Regional, esta terça-feira, na inauguração de uma unidade de Turismo Rural em São Vicente.

Na ocasião aproveitou para elogiar o empreendedorismo de quem aposta na requalificação do património: “Os nossos jovens empreendedores estão de parabéns, esta é uma recuperação notável do nosso património e um alojamento de alto nível”.

“Temos um conjunto de novos empresários que aposta na qualidade, na reabilitação do património e recuperação das envolvências. Este empreendimento vem dignificar o turismo da Madeira e o concelho de São Vicente”, acrescentou Miguel Albuquerque.

Este investimento, defende o presidente do Governo Regional, está dentro do pretendido para a Região: “Está em consonância com aquilo que se pretende para a Madeira, de qualidade, que gosta de usufruir dos espaços naturais e da nossa história e património. Este é um Solar histórico, muito bem recuperado”.