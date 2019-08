Albuquerque destaca importância de eventos que promovem tradições e costumes da Madeira

Miguel Albuquerque esteve na Festa da Alegria, em São Roque, onde sublinhou a importância de eventos que promovem as tradições e os costumes madeirenses.

O chefe do Executivo madeirense participou, neste domingo, na Festa da Alegria, uma organização da Junta de Freguesia de São Roque, que decorre todos os anos no Montado da Esperança.

O presidente do Governo Regional fez questão de confraternizar com os muitos populares presentes, sublinhando o seu apoio a eventos populares e que perpetuam a gastronomia, os costumes e as tradições madeirenses.

O líder madeirense almoçou no local com populares, tendo ainda participado em actividades promovidas pela Junta de Freguesia.

A festa, que começou sexta-feira pelas 17 horas e que só termina no final da tarde de hoje, contou com uma animação variada, tendo ainda contado com uma demonstração gastronómica, de nome “Origem da Espetada Madeirense”, a cargo do antigo director regional das Florestas, Rocha da Silva.