Albuquerque defende que a UE deve apoiar financeiramente protecção da natureza

“É tempo da União Europeia começar a apoiar os esforços que as regiões têm feito para garantir a protecção efectiva de todas estas áreas [protegidas]. Porque não basta proclamar uma área como protegida. São precisos meios financeiros e logísticas para garantir isso”.

Quem o disse foi Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, esta tarde, à margem da apresentação pública da série da RTP intitulada ‘Mar, a Última Fronteira’, realizada pelo fotógrafo e cineasta subaquático Nuno Sá.

O presidente do Governo recordou que a Madeira foi pioneira no processo de conservação da natureza e que as Selvagens foram uma das primeiras reservas naturais do país, a par e passo com o parque do Gerês, em 1972. Hoje, a Madeira é uma das regiões do mundo com mais área protegida. “65% do território terrestre é protegido e 75% do território marítimo até às 12 milhas está protegido”, recordou.

Actualmente, além de garantir que este é um trabalho que tem de ser e está a ser continuado, Miguel Albuquerque diz que o grande objectivo “é sabermos olhar para a segunda grande riqueza de Portugal”,: o nosso mar. “Portugal tem uma das maiores plataformas continentais do mundo. Quando o processo estiver concluído teremos 3 milhões e 700 mil km quadrados. Essa é uma área de potencial de desenvolvimento único”

Para tal, “queremos aperfeiçoar e melhorar o processo efectivo de salvaguarda deste património singular e único cujo potencial para o futuro do país é inestimável”. Com essa visão estão a ser implementadas medidas como o de impedir armadilhas nas Desertas para proteger os lobos marinhos e está na mesa uma proposta para aumentar a zona de protecção das selvagens”, acrescentou ainda o chefe do executivo regional que aproveitou o momento para parabenizar Nuno Sá pelo trabalho realizado na série apresentação da série ‘Mar, a Última Fronteira’.