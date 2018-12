Albuquerque congratula-se com o retomar do Moda Madeira

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, congratula-se com o retomar do Moda Madeira por parte do Governo Regional. A decisão foi tomada o ano passado, altura em que houve a consolidação das finanças públicas, integrando-o nas comemorações dos 600 anos para divulgar “os nossos designers e os nossos produtos, incluindo o bordado Madeira”.

“Acho fundamental apoiarmos hoje os nossos talentos, jovens criadores e esta nova geração, através de parcerias com outros mercados como o de Canárias”, frisou, acrescentando que “a AJEM está hoje de parabéns, quer agora com este evento, quer com a feira do empreendedorismo que marcam a afirmação de uma associação que tem vindo a acompanhar a criatividade e o espírito empreendedor das novas gerações da Madeira”.

A ideia é dar continuidade não podemos retomar um evento desta natureza.

Tendo em conta que, no ano passado, houve a consolidação das finanças públicas que faz com que haja mais meios para apoiar, o presidente do Governo Regional disse a ideia é dar continuidade ao evento.