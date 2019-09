Albuquerque compromete-se “duplicar” os apoios aos viticultores

Depois de elogiar a “obra monumental” que é o cultivo da vinha na paisagem que ‘Ponta as encostas do Estreito de Câmara de Lobos, fruto do “trabalho, esforço e dedicação” de muitos viticultores, o presidente do Governo Regional reiterou a promessa de aumentar para o dobro, em 2020, as ajudas de custo à produção de uva.

“No próximo ano vamos duplicar os apoios aos factores de produção a todos os viticultores. Compromisso que será assumido da minha parte”, assegurou.

Confiante na reeleição, dentro de duas semanas, Miguel Albuquerque assumiu outro compromisso: “No próximo ano vou vir outra vez cá para participar nesta festa”.