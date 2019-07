‘Alameda do Artista Madeirense’ nasce na Atlanticulture

O resultado final dos dois bustos que prestam homenagem ao Homem e à Mulher Madeirense foi hoje conhecido. Patentes no espaço da Atlanticulture, em Machico, as duas obras de arte desenvolvidas pelo escultor Luís Paixão formam a primeira etapa de um projecto intitulado ‘Alameda do Artista Madeirense’ e mereceu elogios da parte do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

De acordo com o chefe do executivo madeirense, este projecto mereceu o seu apoio e cuidado desde a primeira hora, porque acredita que esta pode vir a ser uma oportunidade de excelência da promoção dos artistas madeirenses, propósito pela qual se rege, precisamente, a Antlanticulture.