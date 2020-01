A Escola Básica e Secundária da Calheta serviu de palco, na passada sexta-feira (dia 10 de Janeiro) para uma conferência sobre a ‘Importância do Turismo nas áreas rurais’, proferida por João Lemos, presidente da Associação de Investigação Científica do Atlântico (AICA), a convite da direcção do Centro de Estudos, Desenvolvimento, Educação, Cultura e Social da Calheta.

A apresentação foi dirigida, na parte da manhã, aos alunos do 12.º ano e aos alunos do curso de Turismo daquela escola e, na parte da tarde, aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos da Fajã da Ovelha, bem como aos alunos de 8.º e 9.º anos.

Os conteúdos abordados foram: os objectivos do Turismo em espaço rural; factores chave para o desenvolvimento do sector turístico; indicadores do turismo do concelho no ano 2018; o alojamento tradicional e o alojamento local e algumas propostas para o futuro do concelho da Calheta em termos turísticos e reflexões sobre o concelho.

De destacar entre a propostas apresentadas para o futuro do Turismo na Calheta: a constituição de um Conselho do Turismo e do Património a nível municipal, a criação de postos de informação turística nas oito freguesias do concelho, a construção do Museu dos Transportes da Madeira, a criação de Roteiros (ex: do açúcar ou gastronómico local) ou a dinamização de provas de Trail nas várias freguesias do concelho, entre outras actividades desportivas e culturais.