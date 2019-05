Aeroporto realiza simulacro esta noite

O Aeroporto da Madeira será palco esta noite, a partir das 22h30 palco de um simulacro, um exercício de emergência, a decorrer na área pública das Partidas, piso 1 que vai envolver diversas forças, nomeadamente a Polícia de Segurança Pública, que vai liderar a operação na vertente de maior impacte do exercício, os bombeiros, Serviços de Saúde e autoridades, militares e civis, para além dos serviços aeroportuários. Paralelamente estará a funcionar, pelo que a direcção pede às pessoas que não se assustem com a movimentação extraordinária, que começará a partir das 22 horas com o condicionamento dos acessos rodoviários ao aeroporto.

Este tipo de tipo de exercício está integrado no plano de gestão aeroportuária que se realiza sensivelmente de dois em dois anos, revela a direcção, adiantando que tudo será feito para minimizar a os constrangimentos provocados no normal funcionamento e operação da infra-estrutura.

“Devido à natureza do exercício é expectável uma movimentação extraordinária de viaturas de emergência nas vias públicas de acesso ao Aeroporto”, informa. “Alerta-se, assim, a população do Funchal para que não fique alarmada com a circulação dos meios envolvidos nesta operação de simulacro”.