Aeroporto da Madeira retoma normalidade

De acordo com as mais recentes actualizações do sítio da ANA, o Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo encontra-se a funcionar com normalidade, nesta manhã de 13 de Dezembro, depois das condições meteorológicas terem obrigado ontem um avião a divergir.

A aeronave da companhia aérea TAP, proveniente de Lisboa, que deveria aterrar no Aeroporto da Madeira às 17h20, divergiu para o Porto Santo, devido ao nevoeiro que se fazia sentir em Santa Cruz.

Embora tenham sido cancelados os avisos meteoroógicos para a Madeira, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para vento moderado a forte, o que poderá afectar a operação aeroportuária.

Para já não há quaisquer alterações a registar.