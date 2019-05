ADBRAVA concedeu mais de 9.100 apoios em dez anos de actividade

A Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava – ADBRAVA – “já recuperou 161 casas atingidas pela forte intempérie registada em Fevereiro de 2010, concedeu mais de 9.100 apoios, ultrapassou 3.500 ajudas a famílias, fez chegar 760 equipamentos a pessoas com fraca mobilidade e entregou 1.100 cabazes alimentares”. Números expressos numa revista e num vídeo lançados esta manhã pela instituição que ilustram parte da actividade que hoje assinala 10 anos de existência.

O projecto social nasceu com o propósito de minimizar a precariedade existente em diversos domínios, mas em 2009 foi dada primazia aos idosos, às crianças, pessoas com necessidades especiais, doentes oncológicos e a desempregados, no entanto, ao longo dos anos, a intervenção foi sendo alargada, recordou Nivalda Gonçalves.

A presidente da Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), constituída sem finalidade lucrativa, sublinha que o âmbito da acção da ADBRAVA chegou aos municípios da Ponta do Sol e da Calheta no sentido “dar resposta às necessidades e às solicitações de pessoas que procuram ajuda”.

A dirigente não esquece o papel do voluntariado enaltecendo a “dedicação dos colaboradores sem os quais o sucesso das nossas acções e dos serviços seria inatingível”.

Pelo meio frisou a criação da loja social, projecto que consiste no recebimento e distribuição de géneros alimentícios e de roupas concedidos através de donativos ou angariados em campanhas. De resto, Nivalda Gonçalves destacou ainda a iniciativa “saúde ao domicílio” que visa a melhoria e qualidade de vida dos idosos ou pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, um serviço que se estende aos três municípios.