Actriz Juliana Paes grava anúncio na Madeira para nova campanha da Alberto Oculista

A actriz brasileira Juliana Paes, embaixadora da Alberto Oculista, é o rosto da nova Campanha de Verão da marca e está a caminho da Madeira para gravar um anúncio publicitário.

As gravações serão feitas nos dias 9 e 10 de Junho, no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, no Hotel Belmond Reid’s Palace e em algumas ruas do centro da cidade do Funchal.

A Campanha será lançada no arranque do Verão e marca o início da parceria da marca com a actriz, reforçando o seu posicionamento no sector da óptica e da moda em Portugal e nos mercados estrangeiros.

Brasileira, com ascendência portuguesa, Juliana Paes é uma figura conhecida a nível nacional e internacional, graças aos seus papéis enquanto actriz nas novelas ‘Gabriela’, ‘Caminho das Índias’ e mais recentemente na participação em ‘A Dona do Pedaço’.

A actriz tem milhões de seguidores nas redes sociais e faz furor por onde passa.

Recorde-se que a nova Embaixadora da marca Alberto Oculista foi anunciada na Gala do 35.º Aniversário que se realizou a 14 de Maio, no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal.