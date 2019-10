Acordo PSD-CDS aprovado por unanimidade pelo Conselho Regional e Comissão Política do PSD-Madeira

Acaba de ser aprovado, por unanimidade, pelo Conselho Regional do PSD-Madeira, o acordo de princípios entre PSD e CDS.

Esta confirmação segue-se à aprovação dada, um pouco antes, pela Comissão Política do PSD-Madeira ao acordo entre social-democratas e centristas.

Conforme explicou Albuquerque, não se falou de lugares nem de pessoas para cargos.

Depois da aprovação pelos dois órgãos do partido, o presidente do PSD está agora mandatado para formar governo.

Recorde-se que o acordo com o CDS será assinado amanhã, ao meio-dia, no Museu de Imprensa em Câmara de Lobos, pelos dois líderes - Albuquerque e Rui Barreto -, conforme revelou hoje o DIÁRIO no dnoticias.pt.