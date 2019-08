Acordo é “sinal de justiça que foi feito pelo Governo Regional, ao contrário do Governo da República”

“É um sinal de justiça que foi feito pelo Governo Regional, ao contrário do Governo da República”, disse o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, na cerimónia de assinatura do acordo para o descongelamento da carreira dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (de 2004 a 2017), assinado hoje entre o sindicato e o executivo regional.

Pedro Ramos realçou que “a nível nacional esta situação não está resolvida, nem para os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, nem para os enfermeiros, nem para os psicólogos, nem para os médicos”, o que o leva a sublinhar que a Madeira “está num caminho diferente, está no rumo certo”.

O descongelamento da carreira destes profissionais representará um custo de dois milhões de euros ao Orçamento Regional que será pago de forma faseada, 20% em 2019, 40% em 2020 e 40% em 2021 à semelhança do procedimento tomado pelo Governo Regional em relação aos enfermeiros.

O Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira conta com 289 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e está em curso a contractualização de mais 24 profissionais, revelou Pedro Ramos.

“No final do ano teremos 313 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, o que é extremamente importante para trazer mais segurança e qualidade, visto termos mais técnicos a realizar trabalho”, observou.

O presidente do Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, Luís Dupont, considerou, por seu lado, que foi dado “mais um passo importante” na prestação de cuidados de saúde na Região Autónoma da Madeira, com a valorização de profissionais.

“Continuamos a acreditar que, como até agora, o Governo Regional vai continuar a honrar o compromisso que subscreveu para com estes profissionais e para com a saúde e acreditamos que a Madeira poderá ter, com a participação de profissionais valorizados e empenhados, um Serviço Regional de Saúde de excelência, afirmou.

À margem da cerimónia o secretário realçou que “esta é mais uma atitude séria e responsável do Governo da Região Autónoma da Madeira no que diz respeito ao respeito que tem por todos os grupos profissionais que trabalham na área da Saúde”. Atitude esta que diz ter-se verificado não só com os médicos, com subsídios de fixação, mas também com os enfermeiros, através do descongelamento das suas carreiras e, agora, com os Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica.

Pedro Ramos sublinhou ainda que o crescimento do Serviço Regional de Saúde, desde 1976, “está visível, como muitas das obras aqui na Região Autónoma da Madeira” e que deverá iniciar uma “nova fase” com a construção do novo Hospital Público.