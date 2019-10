Acordo de Governo entre PSD e CDS assinado amanhã ao meio-dia no Museu de Imprensa

O acordo de Governo, entre o PSD e o CDS, vai ser assinado amanhã, em Câmara de Lobos, no Museu de Imprensa da Madeira. Algo que apenas pode ser impedido se, hoje à noite, algum dos órgãos dos dois partido o chumbar. Caso contrário, é o que acontecerá.

Às 18 horas de hoje reúnem-se, separadamente, as comissões políticas do CDS e do PSD e, uma hora mais tarde, os respectivos Conselhos Regionais.

Câmara de Lobos é o concelho com maior votação num dos dois parceiros de Governo, no caso, o PSD.