A manchete desta edição de segunda-feira, 3 de Junho de 2019, dá voz ao presidente da SDM, Paulo Prada. Acabar com o CINM “seria um caos”. O novo líder da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira “explica com números, a mais-valia do projecto para a Região e revela os ganhos com a concessão”. Uma entrevista a ler na página 24 e 25 e na íntegra na versão online.

O destaque fotográfico dá palco a Paulo Cafôfo, candidato a presidente do Governo Regional, que ontem apresentou a sua candidatura e as ideias-chave do seu programa. Saúde é prioridade para Cafôfo, a ler na página 5.

Na página seguinte, também já antevendo este período eleitoral, José Manuel Coelho é cabeça-de-lista do PTP às legislativas nacionais, ou seja à Assembleia da República. A ler na página 4.

Noutro sector, Banco pede 6 milhões pelo Choupana Hills. “Millenium bcp colocou prédio na lista de imóveis disponíveis para venda”, pode-se ler na página P.2, mas também na página 7 poderá ler que o Governo atribui 29 medalhas de mérito turístico.

Na saúde, o Hospital Particular quase em pleno. “Só a área da maternidade ainda não está funcionar. Não há protocolos com o serviço público”, pode-se ler na primeira página e na página 6 ler o trabalho.

Novos eventos infanto-juvenis em 2020. “Concerto do Panda foi sucesso na Ribeira Brava”, é a novidade que poderá ler na página 30 e 31.

Isto e muito mais para ler nas páginas desta edição feita por nós, para si. Boas leituras. E bom início de semana.