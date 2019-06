Abertas inscrições para o programa ‘Ocupação Científica de Jovens nas Férias’

O Centro de Química da Madeira (CQM) participa, uma vez mais, no programa de Ocupação Científica de Jovens nas Férias, que dá a oportunidade a 20 jovens do ensino secundário (do 10º ao 12º ano) de realizar estágios no CQM e participar directamente em actividades de investigação científica.

A edição de 2019 decorrerá de 2 a 8 de Julho e os estudantes já podem fazer a sua inscrição aqui.

O programa de Ocupação Científica de Jovens nas Férias 2019 é promovido a nível nacional pelo Ciência Viva (Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica), tendo por objectivos: “divulgar as áreas científicas da Química e da Bioquímica; incentivar os estudantes ao estudo das ciências; divulgar os projectos de investigação científica a decorrer no CQM”.

De referir ainda que a participação nesta iniciativa é gratuita e inclui almoço.