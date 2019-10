Abertas as inscrições para a Jornada Diocesana da Juventude da Diocese do Funchal 2019

Estão a decorrer, até ao próximo dia 20 de Outubro, as inscrições para a Jornada Diocesana da Juventude da Diocese do Funchal 2019, que tem como o tema ‘Cristo Vive – E Quer-te Vivo!’, que se irá realizar, no Colégio de Santa Teresinha, nos próximos dias 26 e 27 de Outubro de 2019, das 17 às 17 horas.

As inscrições para esta actividade são realizadas através desta ligação, com um custo de 10 euros a serem pagos por transferência bancária ou presencialmente no Secretariado Diocesano da Educação Cristã, com sede na Rua Dr. Fernão de Ornelas, 35-3º Esquerdo, todos os dias das 9 horas -17h30, até ao dia 20 de Outubro.

“Reforçamos mais uma vez que a inscrição apenas será validada com o respectivo pagamento e envio do comprovativo e que a participação de menores de idade requer obrigatoriamente autorização devidamente assinada pelo encarregado de educação para o efeito, que poderá ser obtida através do link de inscrição e que também esta autorização tem que ser entregue para a validação da inscrição e para a participação nesta actividade. Pedimos a quem já se inscreveu que faça o respectivo pagamento e envie a declaração de autorização dos pais para que a inscrição possa ser validada”, refere através de uma nota de imprensa.

Esta iniciativa destina-se aos jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos, sendo esta também a actividade de arranque da preparação da participação dos jovens da diocese nas Jornadas Mundiais da Juventude, Lisboa 2022.