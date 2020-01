Abertas 25 vagas para novo curso de enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica

A Escola Superior de Enfermagem de S. José de Cluny abriu hoje as inscrições para as 25 vagas do seu primeiro curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica para o ano lectivo 2019/2020, isto no mesmo dia em que foi publicada no Diário da República a autorização do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para o funcionamento desta formação.

Este curso destina-se a licenciados em Enfermagem e pós-licenciados, com currículo ou interesse pela área da Saúde Materna e Obstétrica, sendo condições de acesso a titularidade de cédula profissional e dois anos de exercício profissional. A formação tem início em Março de 2020 e conclusão em Fevereiro de 2022, tendo o seguinte horário de referência: segunda a sexta-feira das 16h00 às 20h00 e sábado das 09h00 às 13h00. O custo total do curso é de 5.830 euros.