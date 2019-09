‘Abanca’ reforça aposta na Madeira com aquisição do Centro de Investimentos do Funchal

O ‘Abanca’ assinou, no final da semana passada, a compra da totalidade do edifício onde está localizado o Centro de Investimentos do Funchal, “reforçando assim o seu compromisso e a sua aposta na Madeira”, informa um comunicado do banco espanhol.

Com esta aquisição, o Centro de Investimentos do Funchal, que era um imóvel arrendado, passa agora a fazer parte do património imobiliário do ‘Abanca’.

A equipa do Centro de Investimentos do ‘Abanca’ no Funchal é liderada por José Alexandre Gonçalves, que reside na capital madeirense desde 2010.