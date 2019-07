“A Madeira tem uma produção [de banana] que está estável”, diz Humberto Vasconcelos

Humberto Vasconcelos, secretário regional da Agricultura e Pescas, disse que a Madeira tem uma produção de banana estável, mas é possível crescer.

“A Madeira tem uma produção que está estável, ao nível da qualidade e da quantidade, mas é possível crescer do ponto de vista do aumento por metro quadrado de produção e esta aprendizagem vem permitir que os agricultores aprendam melhor as técnicas agrícolas e que haja uma partilha de informação e de experiências entre a Madeira e Canárias”, afirmou nas Jornadas Técnicas da Banana, que se realiza na Ponta do Sol.

O governante revelou que o sector cresceu em 5% na produção de banana e pretende que haja um aumento de 50% na produção de banana em modo biológico.

Humberto Vasconcelos garantiu que o Governo Regional irá continuar a investir no sector.