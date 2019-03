‘A Inclusão Social no Feminino’ debatida amanhã no Instituto de Segurança Social da Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside amanhã, 8 de Março, pelas 9h30 horas, à sessão de abertura do Seminário ‘A Inclusão Social no Feminino’, a decorrer no auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira, numa iniciativa da Secretaria Regional de Inclusão e Assuntos Sociais, através do Serviço de Igualdade de Género.

O evento visa assinalar este dia dedicado à Mulher, onde serão debatidas várias questões relacionadas com a problemática da Inclusão Social das Mulheres.

Durante o evento irão ser apresentados os indicadores demográficos do Serviço de Igualdade de Género, e ainda intervirão Luísa Santos (médica especialista em Medicina Geral e Familiar e pessoa com deficiência auditiva), Fernanda Correia (pintora, escultora e emigrante), Lília Pereira Silva (voluntária da Associação Presença Feminina e ex-residente da Casa de Abrigo da APF), num debate denominado ‘Conhecer para a Inclusão e a Igualdade’, moderado pela coordenadora do serviço, Mariana Bettencourt.

Num segundo painel, moderado pela deputada Rubina Leal, falar-se-á da intervenção necessária para a Inclusão e a Igualdade. Intervirão Cátia Ornelas (Associação Presença Feminina e coordenadora da Casa Abrigo), Nini Andrade Silva (embaixadora da Associação ‘A Garo(u)ta do Calhau’) e Glória Gonçalves (directora de Serviços de Educação Especial).

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, presidirá à sessão de encerramento do seminário, pelas 12h30.