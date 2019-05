Em vésperas de mais umas Eleições Europeias, Miguel Albuquerque esteve presente, hoje, na cerimónia de entrega de apoios do IDE a empresas regionais e referiu que isso só demonstra que “a Europa continua a ser determinante para o desenvolvimento da Madeira”. O presidente do Governo Regional afirmou que a “a nossa economia está a crescer há 5 anos e 9 meses”.

O governante recordou os números referentes às contas da Região e à taxa de desemprego, acrescentando que “estamos no bom caminho mas que temos de manter esta estratégia”.

“Portugal está como um pião a girar sobre si próprio”, atirou Albuquerque, lembrando que “estamos estagnados há 20 anos”. “Estamos a divergir abruptamente dos principais países europeus, do rendimento médio europeu e, na verdade, eu não vejo saída para este país”, frisou.

Miguel Albuquerque lamentou que a falta de crescimento significa que não há aumento do rendimento da população. “Nós aqui na Madeira estamos a fazer investimento público, estamos a acompanhar e a apoiar o investimento privado, reduzimos os impostos e vamos reduzir mais para as empresas e para as famílias e estamos com um crescimento superior à média nacional”, salientou o líder do executivo madeirense.

Albuquerque lembrou que foi aprovado recentemente um sistema de incentivos para as micro-empresas e para os empresários que desejem montar o seu negócio e que tenham pouco capital. “Vamos incentivar a criação de negócios por parte das novas gerações”, concretizou.