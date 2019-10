A actualidade regional vai estar em foco, na antena da TSF-M, logo a partir das 19h, no regresso do programa ‘O Debate da Semana’, conduzido por Leonel de Freitas, com António Trindade, Miguel de Sousa e Ricardo Vieira.

Que expectativas rodeiam o novo executivo de coligação? Quais os principais desafios que se lhe colocam? Tem a composição mais indicada? Estas e outras questões vão estar no centro do debate entre os reputados comentadores da TSF. Não perca.