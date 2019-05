98% das águas balneares da Madeira são de excelente ou boa qualidade

Das 52 águas balneares este ano identificadas na Região, 98% são de excelente ou boa qualidade. Revelação feita pela directora regional do Ordenamento do Território e Ambiente no Fórum sobre a nova época balnear, que decorre no auditório da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais.

Este ano são menos duas praias comparativamente a 2018, com a saída da Praia Nova (Formosa) e Boaventura (Santa Cruz). Para 2020 existem quatro pré-candidaturas a ‘novas praias: Vila do Caniçal, Calhau das Gordas (Santa Cruz) é Fajã dos Asnos e Fajã das Bêberas (Câmara de Lobos).

Novidade este ano é a criação de uma nova placa ‘Banjo desaconselhado’ a ser ‘obrigatoriamente’ afixada nos locais potencialmente frequentados por banhistas mas não oficialmente identificadas como tal.

Quanto ao Porto Santo, o representante da Câmara Municipal da ilha dourada admite não hastear a Bandeira Azul, na data prevista, por falta de nadadores salvadores.