73% participaram no acto eleitoral para as Comissões Políticas de Freguesia do PSD

Os militantes Social-democratas da Madeira acorreram, neste final de dia, às urnas, para a eleição dos Presidentes das Comissões Políticas de Freguesia e representantes locais do Partido, num mandato que, a partir de agora, tem a duração de dois anos.

No total e dos 2.562 militantes inscritos e aptos a votar, 73% participaram neste acto eleitoral.

Das 54 freguesias, apenas nas freguesias da Ponta do Sol e do Caniço – dado que, em Santa Maria Maior, verificou-se a exclusão, pelo Conselho de Jurisdição do Partido, da Lista B (devido à desistência de um dos seus elementos) – é que se registou mais do que uma opção de escolha, tendo saído vencedores Adérito Luís da Silva Aguiar e Humberto Abílio Martins Rodrigues, respectivamente.

A título de curiosidade, no Porto Santo, Roberto Silva ganhou as eleições na concelhia do Porto Santo, com 89 votos.

Embora não tivesse outra lista concorrente, interessava saber se venceria por maioria.

Roberto Silva, neste seu regresso à vida política, ganha com uma larga percentagem de votos, sendo que de 100 eleitores aptos a votar, conseguiu 89 votos.

O novo líder tem como vice-presidente, Gregório Pestana e secretário, Duarte Horácio Freitas. Acompanham no resto da lista, Fátima Silva, actual presidente da Assembleia Municipal, jocelina Melim, actual presidente da Junta de Freguesia e ainda Ricardo Mendonça, Romão Dias e Noélia Santos.

Votação “decorreu com normalidade”

A votação, conforme destaca o Secretário-geral do PSD/Madeira, José Prada, “decorreu com normalidade e foi claramente ilustrativa da vontade dos nossos militantes em fazer parte activa de um projecto que, a partir de agora, ganha ainda maior consistência, que é o de reforçarmos o nosso trabalho e a nossa proximidade às populações, nas 54 freguesias da Região, para vencermos em 2021”.

Uma preparação que, reforça, segue agora um novo passo, com a Eleição das Comissões Políticas Concelhias. Mais uma chamada às urnas, por parte dos militantes Social-democratas, que deverá ser garantida ainda no decorrer deste mês.

Lista dos Presidentes das Comissões Políticas de Freguesia do PSD

Funchal

1. SÃO GONÇALO Tiago Miguel Reis Ferreira de Freitas

2. SANTA MARIA MAIOR Celso Maurílio Vieira Mendes

3. SÉ Luís Miguel Moura de Sousa

4. SANTA LÚZIA José António Freitas Rodrigues

5. SÃO PEDRO Manuel António Marques Madama Sousa Filipe

6. IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA Emanuel Alberto Mendes Vieira

7. SÃO ROQUE Pedro José Jardim Gomes

8. MONTE Maria Idalina Fernandes da Silva

9. SANTO ANTÓNIO Joana Carolina Oliveira da Silva

10. SÃO MARTINHO Bruno Miguel Velosa de Freitas Pimenta Macedo

Câmara de Lobos

11. CÂMARA DE LOBOS Manuel Higino de Sousa Teles

12. CURRAL DAS FREIRAS Manuel Salustino Gonçalves Jesus

13. ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS Gabriel da Silva Pereira

14. JARDIM DA SERRA Valentim Marcelino da Silva João

15. QUINTA GRANDE Letícia Carina Fernandes das Almas

Ribeira Brava

16. RIBEIRA BRAVA Clara Tiago de Sousa Coelho

17. CAMPANÁRIO João Batista Pereira Silva

18. SERRA DE ÁGUA Jorge Manuel Faria dos Santos

19. TABUA Luísa Maria Sousa Gonçalves Ponte

Ponta do Sol

20. PONTA DO SOL Adérito Luís da Silva Aguiar

21. CANHAS João Alberto Vieira Loreto

22. MADALENA DO MAR Roberto da Silva de Faria

Calheta

23. CALHETA Antero Manuel Santana

24. ARCO DA CALHETA Marco Menezes Leça

25. ESTREITO DA CALHETA Carlos Manuel Figueira de Ornelas Teles

26. JARDIM DO MAR Bruno Samuel Nunes Pereira

27. PRAZERES Duarte Gil Martins Anjo

28. FAJÃ DA OVELHA Victor Manuel Andrade Borges

29. PAÚL DO MAR Paulo Rafael Correia Garcês

30. PONTA DO PARGO Moisés Elias Sardinha Alves

Porto Moniz

31. PORTO MONIZ José Miguel Serrão Fernandes

32. ACHADAS DA CRUZ Ricardo Dinis Canada Abreu

33. RIBEIRA DA JANELA Manuel Sidónio de Sá Gouveia

34. SEIXAL Edegar Valter Castro Correia

São Vicente

35. SÃO VICENTE Nídia Paula Mendes Neves

36. PONTA DELGADA Ricardo Jorge Joaquim Fernandes

37. BOAVENTURA Silvano dos Santos Camacho Ribeiro

Santana

38. SANTANA Catarina Raquel Freitas Abreu

39. SÃO JORGE Mariana Branco Matos

40. ILHA Manuel João dos Reis de Jesus

41. ARCO DE SÃO JORGE Nélio Pestana Gouveia

42. FAIAL Armindo Pereira Vieira

43. SÃO ROQUE DO FAIAL Geraldo de Freitas Dória

Machico

44. MACHICO José Luís da Silva Ferreira

45. SANTO ANTÓNIO SERRA (Machico) Aurélio Vieira de Gouveia

46. CANIÇAL Luís Miguel Silva Calaça

47. PORTO DA CRUZ Gil Zacarias Bettencourt Freitas

48. ÁGUA DE PENA Norberto Maciel Ribeiro

Santa Cruz

49. SANTA CRUZ Agostinho de Freitas Alves

50. SANTO ANTÓNIO SERRA (Santa Cruz) Martinho João Afonso Gouveia

51. CAMACHA Manuel Justino de Freitas Rodrigues

52. GAULA Ivo Duarte Vieira Andrade

53. CANIÇO Humberto Abílio Martins Rodrigues

Porto Santo

54. PORTO SANTO Roberto Paulo Cardoso da Silva