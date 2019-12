700 crianças do concelho da Calheta participaram no tradicional Convívio de Natal

A Câmara Municipal da Calheta organizou hoje a edição 2019 do tradicional Convívio de Natal para as crianças do Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho, juntando cerca de 700 crianças no Pavilhão do CDR dos Prazeres.

Com esta mega festa de Natal, dirigida aos munícipes de ‘palmo e meio’, a Calheta atinge um dos pontos mais altos das festividades. “Sem o sorriso de uma criança, o Natal não é a mesma coisa”, referiu esta manhã, o presidente da Câmara da Calheta, no Pavilhão do CDR Prazeres que serviu de palco para grande parte das iniciativas natalícias do Município e que, nesta época, é decorado a rigor pela equipa camarária, a quem o presidente teceu largos elogios. “Isto é a prova de como o trabalho em equipa funciona melhor”, sublinhou o autarca, procurando incutir esse pensamento às crianças presentes no local. “Certamente sabem que lá na escola se trabalharmos em equipa conseguimos mais depressa os nossos objetivos”, prosseguiu, acrescentando que “é graças ao apoio de todos que temos força para continuar a proporcionar cada vez melhores condições aos nossos meninos, que são o dia de amanhã do concelho da Calheta”.

Já o diretor regional da Inovação e Gestão, que esteve em representação do secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, elogiou esta “grande oportunidade” oferecida pela autarquia, “não só porque é Natal, mas sobretudo porque todos têm a oportunidade de receber um presente”. António Lucas enalteceu, por isso, “a forma igualizada” como o Município trata todas as crianças, porque se não fosse assim nem todos teriam as mesmas condições”.

A festa, que contou com 700 crianças, pessoal docente e não docente e muitos encarregados de educação, foi abrilhantada com espetáculos de animação protagonizados por grupos das escolas e do concelho. Ao longo da festa não faltaram surpresas, desde a entrada em grande da apresentadora, que fez uma descida até ao recinto em ‘slide’, aos brinquedos trazidos pelo Pai Natal que, no final, ‘aterrou’ da mesma forma.

A iniciativa vai já na XXI edição e promete continuar a oferecer sorrisos os mais jovens do Município.