7.º Curso de Cirurgia Otológica do SESARAM reúne cerca de 25 especialistas portugueses

À semelhança dos anos anteriores, o Serviço de Otorrinolaringologia do Serviço de Saúde da RAM (SESARAM), promove a 7.ª edição o Curso Cirurgia Otológica no Hospital Dr. Nélio Mendonça, destinado a médicos otorrinolaringologistas de todo o país.

A iniciativa decorre entre os dias 21 e 23 de Novembro, na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça e irá reunir cerca de 25 especialistas das várias zonas do país, para acompanhar em directo as cirurgias otológicas, a decorrer no bloco operatório, sob a coordenação do reconhecido médico alemão, especialista nesta área, Parwis Mir-Salim, Director do Serviço de ORL da Clínica Friedrichshain, em Berlim.

A metodologia do curso consiste na apresentação dos casos clínicos, discussão e visualização da técnica cirúrgica. À semelhança das edições anteriores será estabelecida uma ligação em directo que possibilitará a interacção entre cirurgião no bloco operatório e os especialistas presentes na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

No âmbito desta iniciativa serão intervencionados oito utentes, estimativa, nas seguintes especificidades cirúrgicas: estapedotomia, timpanoplastia, timpanoplastia por técnica endoscópica, mastoide-epitimpanectomia com timpanoplastia e implante coclear.

A realização deste curso é da responsabilidade dos médicos especialistas do Serviço de ORL do SESARAM, nomeadamente, Carlos Martins (director de serviço), Miguel Furtado, Marisol Plácido, Rogério Fernandes, Tatiana Carvalho, Paulo Fernandes e Afonso Castro (médico interno).

De referir ainda que o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, irá marcar presença na sessão de abertura do 7º Curso de Cirurgia Otológica, agendada para as 09 horas, na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.