66 agressores ajudados em dois anos na Madeira

Bom dia. Na versão impressa do DIÁRIO deste domingo saiba que 66 agressores foram ajudados em dois anos, na Madeira.

O tema que faz manchete no seu matutino explica que no âmbito da violência doméstica está activo, desde 2017, o programa público ‘Contigo’, que visa mudar comportamentos agressivos e prevenir a reincidência. Em 2018, registaram-se 35 mulheres vítimas de violência doméstica e os seus filhos foram protegidos nas casas abrigo da Região.

Já como grande mancha fotográfica ilustramos a época balnear em cheio nas praias do Funchal. Nos primeiros oito meses de 2019 houve 280 mil entradas, mais 27 mil do que o período homólogo de 2018. A escassos dias do fecho da época balnear, a Frente Mar Funchal diz que o balanço é “expressivo e muito positivo”. Complexos da Barreirinha e Poças do Gomes foram as que mais cresceram face aos anos anteriores.

No campo da educação, há uma editora e empresa tecnológica que garantem segurança dos ‘tablets’ no arranque do ano lectivo. Responsáveis pela Porto Editora e Samsung elogiam inovador projecto educativo e louvam atitude dos professores da Região.

‘Federação mundial de natação rendida aos encantos da Madeira’ e ‘Placas gigantes anti-ruído dão ‘barulho’ no Trapiche’ são as restantes chamadas de primeira capa.

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso ‘site’, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Tenha um excelente domingo e boas leituras com o seu DIÁRIO.