52 milhões a ‘arder’ na Segurança Social

A manchete desta segunda-feira, 13 de Janeiro de 2020, revela que a Segurança Social deixa prescrever 52 milhões e complementa que o “aumento dos calotes leva Governo a intensificar a cobrança de dívidas”. Ainda assim, “entre Maio de 2015 e a última sexta-feira, foram recuperados 62,6 milhões de euros”. Uma notícia a ler na página 3.

Com uma foto de uma bola dividida, o título Ivo Vieira empata Marítimo, uma vez que o “duelo com Vitória de Guimarães foi intenso mas terminou a zero”, o mesmo resultado da outra equipa madeirense nas provas profissionais, um escalão abaixo. “Nulo foi também o resultado da Oliveirense com o Nacional que sobe à liderança na II Liga”. Ambos os jogos para ler as crónicas e reacções nas páginas 16 à 18.

Com uma foto também elucidativa e o título ‘Mar Profundo’ descobre novas espécies e habitats, damos conta que a “missão do submersível ‘Lula 1000’ visava mapear o lixo marinho subaquático mas encontrou um ‘hotspot’ de biodiversidade no Atlântico”, num artigo de leitura ‘obrigatória’ nas páginas 10 e 11. No mesmo tema, mas noutro contexto, “mais de 100 sismos foram registados na Madeira nos últimos dois anos”. Trabalho que pode ler na página 40.

Na política, um CDS dividido entre cinco candidatos, explicando que “cada um dos 55 militantes centristas assume as despesas com a deslocação a Aveiro, para participar no Congresso Nacional”, num artigo que está na página 6, sendo que logo na página seguinte uma outra notícia política, já que o “PSD anulou todos os 1.712 votos da Madeira”.

Por fim, a notícia de que os CTT lidera reclamações online, dados retirados do Portalque “ recebeu 1.273 queixas de consumidores da Madeira em 2019”. Leia na página 2.

Isto e muito mais que pode encontrar em mais uma edição do seu DIÁRIO de sempre, acessível para assinantes aqui, e caso não seja, pode sempre fazê-lo hoje aqui.

Bom início de semana e boa leitura.