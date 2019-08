5 números desta terça-feira, 6 de Agosto

180 km

O Governo Regional está a beneficiar, este ano, de 180 km de caminhos florestais em toda a Região (100 km com recurso a contratação, e 80 km com recurso a meios próprios).

160 artistas

A terceira edição do Funchal Folk - Arraial do Mundo, organizada pelo Grupo de Folclore Monteverde irá contar este ano com um total de 160 participantes oriundos de oito países. O evento terá lugar entre os dias 13e 16 de Agosto.

2.6 milhões de euros

O Madeira Parques Empresariais investiu 2.6 milhões de euros nos Parques de Câmara de Lobos e da Camacha, para a construção de 21 novos pavilhões.

7 dias

A 30.ª do Festival de Arte Camachense – ART’Camacha terá um total de sete dias de festa, com início a ter lugar esta sexta-feira e prolongando-se até 15 de Agosto. Esta edição congrega, como é seu apanágio, folclore, moda, rock, fado, teatro, desporto, mas acima de tudo muita cultura.

88 animais

O Centro de Recolha Animal de Santa Cruz está neste momento com a lotação esgotada, com um total de 79 cães e 9 gatos. O Presidente e a vereação da Câmara Municipal de Santa Cruz visitaram as instalações e aproveitaram para anunciar que está a decorrer o processo de licenciamento para o projecto de ampliação e melhoria daquele espaço.