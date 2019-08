5 números desta sexta-feira, 16 de Agosto

1 embarcação

Uma embarcação de pesca está incomunicável há dois dias. O navio patrulha ‘NRP Tejo’ saiu para fazer operações de busca. Durante o último contacto com a Capitania do Funchal, a embarcação situava-se a 12 milhas a sul do Cabo Girão.

1 autocarro

Um autocarro e duas viaturas ligeiras colidiram na via rápida, debaixo dos pilares do Aeroporto da Madeira. Dois homens queixavam-se de dores na zona lombar.

2 novos sinais

A vereda da Achada do Teixeira para o Pico Ruivo ganhou duas novas sinaléticas que proíbem os caminhantes de defecar ou urinar na zona.

1 embarcação

O SANAS-Madeira resgatou uma embarcação marítimo-turística, devido a problemas no motor, durante uma viagem de visita ao Cabo Girão.

1 avião

Um avião da TAP divergiu, esta sexta-feira, para Porto Santo devido ao vento forte junto ao Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo. No início da noite, a aeronave conseguiu aterrar em Santa Cruz.