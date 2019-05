424 empresas criadas para 175 encerradas na Madeira até Abril

O ano de 2019 continua a dar bons sinais para a iniciativa privada na Região Autónoma da Madeira, tendo sido constituídas 424 empresas entre Janeiro e Abril, um aumento de 3,7% face a igual período de 2018 (409).

Ainda assim, só ficamos à frente de uma das outras 21 divisões distritais (contando que os Açores estão ‘divididos’ em três jurisdições), mais precisamente Guarda, que também foi a única com quebra no número de criação de empresas (-4%). Todas as outras, estavam com crescimento entre +4,5% (Lisboa) e +53,4% (Bragança).

Contudo, em número de empresas a Madeira situa-se em 10.º lugar de 22. Há um ano, estávamos em 9.º nos distritos mais dinâmicos. Lisboa (6.170 empresas constituídas) e Porto (3.579) tinham quase metade das novas empresas em Portugal nestes primeiros quatro meses de 2019. Há um ano representavam bem mais do que 50% do total no mesmo período, o que pode ser uma boa notícia para as restantes zonas do país.

Já quanto às insolvências (18) e encerramentos (175), representaram uma diminuição de 21,7% e um aumento de 1,7%, quando comparados os mesmos períodos de quatro meses do ano passado, respectivamente 23 processos de insolvência e 172 encerramentos.

Comparando as constituições com os encerramentos de Janeiro a Abril, por cada empresa fechada abriram, em média, 2,4 na Madeira, ainda que no rácio de nascimentos/encerramentos nos últimos 12 meses (Maio de 2018 a Abril de 2019), a média é de um para cada dois (1.103 constituições e 556 encerramentos), contando-se ainda 55 processos de insolvência no período.

Refira-se que no mês de Abril, foram constituídas 77 empresas, quase 19% menos do que no mês do ano passado (95), enquanto foram abertos 8 processos de insolvência (contra zero em Abril de 2018) e, ainda, foram encerradas 21 empresas, uma diminuição de 63,8% quando comparado com igual período do ano anterior (58).

2019 está melhor que ano recorde de 2018

“Até final de Abril foram criadas 19.486 novas empresas, mais 12,6% do que no mesmo período de 2018, ano em que foi batido o recorde de criação de empresas em Portugal”, salienta a Informa D&B.

Segundo a entidade, “este crescimento, sendo generalizado a quase todos os sectores de actividade e distritos, tem a particularidade de deixar de fora as Actividades imobiliárias e o Alojamento e restauração, dois dos sectores mais dinâmicos na criação de novas empresas nos anos mais recentes. Face ao período Janeiro-Abril de 2019, Actividades imobiliárias reduz em 6,2% as novas empresas e Alojamento e restauração em 1,8% - para este recuo do Alojamento e restauração contribuiu em particular a descida no subsector do ‘Alojamento de curta duração’”.

“Além dos Serviços, que é sempre o sector onde surgem mais empresas, a Construção é um dos sectores onde se estão a criar mais empresas (2.345 até final de Abril), ultrapassando o Retalho e o Alojamento e restauração. A Construção foi precisamente um dos sectores onde se verificou uma das maiores subidas percentuais na criação de novas empresas, com mais 40,5% face ao período homólogo”, acrescenta.