321 famílias aflitas pedem ajuda à DECO

Mais famílias madeirenses pediram a intermediação da Associação de Defesa do Consumidor para resolverem situações de sobreendividamento.

É esta a notícia que faz a manchete da edição de hoje do nosso matutino.

O DIÁRIO destaca ainda a actualidade política no Porto Santo.

“Ou seguia a política do bota-abaixo ou dava o meu contributo”. Foi uma das explicações dadas por Sofia Santos, a nova vereadora independente na Câmara Municipal do Porto Santo, na nossa página dedicada às entrevistas. Referência ainda para Roberto Silva que deverá regressar à autarquia.

Já em termos de espectáculos referência para Djodje traz kizomba de Cabo Verde que marca presença na Semana do Mar de 2020.

Destaque ainda para a reabilitação do Matadouro que vai avançar, e com a adjudicação da empreitada a ocorrer esta semana.

No desporto há revolta no Andebol. Director regional do Desporto é visado pela administração do Madeira SAD, que afirma que a modalidade não joga num pavilhão mas sim um barracão.

Tudo isto para ler e muito mais com o seu DIÁRIO de Notícias no dia de hoje.