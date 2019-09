‘30.ª Volta à Madeira Classic Rally’ assume “importância turística”

Na entrega de prémios da ‘30.ª Volta à Madeira Classic Rally’ que decorreu, ontem (8 de Setembro), na Quinta do Furão, a secretária regional do Turismo e Cultura destacou “a importância turística” da prova para o calendário de animação regional.

A governante começou a sua intervenção por felicitar a organização pelo “sucesso da prova”, que lhe foi, aliás, “transmitido pelos próprios participantes no balanço positivo que efectuaram e que justifica plenamente o apoio do Governo Regional” ao evento, disse Paula Cabaço.

Durante a cerimónia, a secretária destacou que a prova desempenha um papel importante na “promoção e valorização do extraordinário património automóvel, que a Madeira tem permitindo que seja contemplado por madeirenses e turistas”.

Trata-se, sublinha, de uma “excelente oportunidade de promoção do Destino Madeira, das suas paisagens e das suas gentes”, mormente através da participação das equipas nacionais e estrangeiras. Recorde-se que, nesta edição, dos cerca de 40 participantes, seis equipas eram do continente e seis das Canárias.

Esta ‘30.ª Volta à Madeira Classic Rally’ é um dos quatro eventos de automóveis clássicos que foram apoiados, em 2019, pelo Governo Regional (a par do ‘Madeira Classic Car Revival’, a ‘Rampa do Barreiros’ e do ‘V Harvey Foster Classic New Road’).