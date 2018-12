130 elementos das forças de segurança na Noite do Mercado

Este ano, na Noite do Mercado, vão estar nas ruas 130 elementos de várias forças de segurança para zelar pela segurança da população, disse o presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), na manhã desta Quarta-feira, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Destes, 60 elementos são dos Bombeiros Sapadores do Funchal, dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e da Cruz Vermelha Portuguesa, acompanhados por 18 viaturas. Já da Polícia de Segurança Pública (PSP), para “manutenção dos espaços”, entre outros, vão estar nas ruas outros 60 elementos, além do Posto de Comando instalado na sede da PSP. E para as zonas próximo à costa, a Autoridade Marítima destacou 10 elementos e duas viaturas.

Além da aposta na segurança da população - que este ano também exige que os vendedores nas ‘barraquinhas’ de comes e bebes estejam munidos de extintores e mantas corta-fogo (sobretudo aquelas onde se confecciona carne de vinho e alhos) – em 2018 a atenção ao ambiente é outro dos focos. Para isso, à semelhança do ano passado, a Empresa de Cervejas da Madeira (ECM) vai disponibilizar 120 mil copos recicláveis. Nas ruas, haverá 169 contentores de lixo e 30 casas de banho portáteis instaladas na zona do Mercado. Mais: “Serão 123 funcionários do ambiente a que se acresce 17 colaboradores da fiscalização municipal. E teremos 23 viaturas para limpar a cidade. Esperamos que até às 12 horas esteja a cidade impecável como se não tivesse existido festa alguma”, vaticina o autarca.

Sublinhando que a Noite do Mercado e a noite do Fim do Ano são “duas das mais especiais” na Região, Paulo Cafôfo lembrou que em 2018, como o DIÁRIO já avançou, haverá, 114 ‘barraquinhas’ de comes e bebes e 13 espaços para venda de hortofrutícolas (que ainda não estão lotados e aos quais os comerciantes interessados ainda podem concorrer durante os próximos dias).

Apesar do trânsito começar a ser controlado a partir de dia 21, Sexta-feira, é no dia 23, a partir das 19 horas, que ocorre o maior encerramento de ruas. A CMF quer estimular uma maior utilização dos transportes públicos, daí que a Horários do Funchal pratique “preços especiais” para esta noite, além de um maior número de carreiras. Para aqueles que preferem levar o carro, haverá também, lembra o autarca, 5.100 lugares disponíveis nos parques de estacionamento da cidade, alguns também com preços mais baixos.

Terminada a noite de festa (pelo menos para a maioria), é pelas 6 horas da manhã que arrancam as limpezas. A Rua Fernão Ornelas deverá voltar ao funcionamento usual pelas 9 horas de dia 24.

Como acontece desde que foi remodelado, o Mercado da Penteada também terá animação. A partir das 13 horas e até cerca das 23h30 (para depois chamar a população para o centro da cidade), vão actuar três grupos, com os tradicionais cânticos de Natal.