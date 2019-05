1200 crianças ‘brincaram e pularam’ no Estádio da Madeira

Cerca de 1200 crianças de sete escolas da freguesia de Santa Maria Maior tiveram um dia diferente.

Hoje, os mais pequenos celebraram o Dia da Criança no Estádio da Madeira, na Choupana, tendo o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, desejado “um excelente Dia da Criança” a todos os que estavam presentes.

“Bom dia a todos, divirtam-se muito, nada de comer chocolates, comam muita fruta, brinquem, pulem e ajudem os vossos professores a ter um dia diferente”, disse.

O governante agradeceu todos os envolvidos na concretização daquela festa, que foi organizada pela Casa do Povo de Santa Maria Maior.

Estiveram presentes as seguintes escolas: Escola Salesiana de Artes e Ofícios, Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar Visconde Cacongo, Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar do Faial, Eb1/PE com Creche Professor Eleutério de Aguiar, Escola EB1 dos Louros, Escola EB1 e pré-escolar de São Filipe e Escola EB1/PE Ribeiro Domingos Dias.