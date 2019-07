11 empresas recebem ‘Prémio Ambiental ZFI’ na Zona Franca Industrial

No próximo dia 16 de Julho, pelas 10h30, a S.D.M. – Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, S.A. realizará a cerimónia de entrega do ‘Prémio Ambiental ZFI’, nos seus escritórios da Zona Franca Industrial (Caniçal).

Na presença de representantes do Governo Regional da Madeira, designadamente o Vice-Presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e a secretária do Ambiente e dos Recursos Naturais, Susana Prada, bem como o Presidente da S.D.M., um total de 11 empresas serão premiadas pelo desempenho ambiental assinalado no decorrer de 2018.

De sublinhar que o ‘Prémio Ambiental ZFI’ foi instituído pela S.D.M. em 2010, com o objectivo de incentivar o melhor desempenho das empresas do parque industrial no que respeita à qualidade do ambiente, visando, de uma forma geral, a prevenção e redução da poluição.

Desde então, com a colaboração das empresas, tem sido possível melhorar os padrões de eficácia ambiental, acrescentando valias ao parque industrial, importantes não só para os investidores como também para os trabalhadores das empresas, a comunidade do Caniçal e a própria Região.