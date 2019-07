1.ª fase das provas finais do 3.º ciclo do Ensino Básico “decorreu dentro da normalidade”

A 1-ª fase das provas finais do 3.º ciclo do Ensino Básico / 2019, realizou-se em 29 estabelecimentos de ensino (25 públicos e quatro particulares). O processo decorreu dentro da normalidade em todas as escolas.

As provas finais nacionais tiveram as seguintes participações e média de resultados:

Português – 2 289 alunos – 58%

Matemática – 2 390 alunos – 54%

Português Língua Não Materna - Nível de Iniciação - 78 alunos – 78%

Português Língua Não Materna - Nível Intermédio - 28 alunos – 82%

Português Língua Segunda - 4 alunos – 49%

As provas finais a nível de escola tiveram as seguintes participações e resultados:

9.º Ano – Português - 65 alunos – (resultados a nível de Escola)

9.º Ano - Matemática, código 82: 71 alunos - (resultados a nível de Escola)

A percentagem de faltas às provas finais nacionais de Português e Matemática do 3.º Ciclo do Ensino Básico situou-se nos 0,1% e 0,4% dos inscritos.

Estiveram envolvidos na classificação destas provas finais nacionais 117 professores e nas provas a Nível de Escola 12 professores.