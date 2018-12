Sporting é sério candidato ao título

Desde da época de 2001/02, tendo como treinador o romeno Laszlo Boloni, que o Sporting CP, não se sagra campeão nacional de futebol. Têm vindo a ser um autêntico caminhar pelo deserto, nestes 17 anos, de completo jejum, cujos motivos têm sido vários.

Esta época de 2018/19, depois de um inicio de época algo agitada, devido aos problemas relacionados com o anterior presidente da direcção Dr. Bruno de Carvalho. Eis que o Sporting CP, com o novo presidente da direcção Dr. Frederico Varandas, que foi eleito o 43.º líder do clube leonino tendo alcançado 42,32% dos votos, á frente do ex-atleta do clube João Benedito, e em boa hora, parece que, este clube, ganhou sangue novo. E há que enaltecer da parte deste presidente o facto, de se ter licenciado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Lisboa em 2005, tendo posteriormente obtido a especialização em Medicina Física e de Reabilitação e em Medicina Desportiva. Foi também graduado em Medicina Militar e chegou a Capitão do Exército Português, tendo feito parte da 1ª Companhia de Comandos que constituiu a Quick Reaction Force da ISAF-NATO, uma missão em que foi louvado e condecorado com a Medalha D. Afonso Henriques.

E, uma das coisas com que deu inicio ao seu mandato, foi a escolha de treinador, e a escolha não podia ter sido a melhor para o Sporting CP, em ter contratado o holandês Marcel Keizer, nascido em Badhoevedrop, Países Baixos, a 15 de Janeiro de 1969, tendo sido um ex-jogador de futebol, onde defendeu as cores, desde da época de 1987/89, o Ajax; de

1989/1998, transferiu-se para o SC Cambuur; da época de 1998/2000, passou a jogar no clube De Graafschap, acabando como jogador nas épocas de 2000/02, onde representou o FC Emmen.

Como treinador, que desde das épocas de 2007/11, começou a treinar o Argon; seguindo-se entre a época de 2011/12, o VVSB; de 2012/14 o Telstar; na época de 2015/16, treinou o FC Emmen; em 2016, teinou o SC Cambur; na época de 2016/17 o Ajax II, ainda dentro do ano de 2017 o Ajax, e no ano de 2018 Al Jazira Club, e a partir de Novembro de 2018, iniciou outra etapa da sua vida como treinador, vindo a ser contratado, pelo novo presidente de Alvalade, Dr. Frederico Varandas, onde teve a sua estreia oficial no dia 24 de Novembro de 2018, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, jogo frente ao Lusitano Vildemoinhos, jogo efectuado no Estádio do Fontelo, na cidade de Viseu, com uma vitória por 4-1, e a passagem, aos oitavos de final desta competição. Seguiu-se a sua estreia oficial em jogos uefeiros, tendo a 29 de Novembro de 2018, para a 5.ª jornada, da liga Europa, do Grupo E, defrontado o Qarabag do Azerbaijão, no Estádio Olímpico de Baku, tendo o Sporting vencido por 6-1,e com este resultado a passagem para os 16 avos de final desta prova. Finalmente a sua estreia na I Liga NOS, no dia 3 de Dezembro de 2018, tendo derrotado o Rio Ave

no estádio, em Vila do Conde, por 3-1. Que melhor inicio podia desejar Marcel Keizer, já vai com três jogos e três vitórias seguidas realizados à frente da equipa leonina, e colocando o clube de Alvalade em 2.º lugar da tabela da Liga NOS, a dois pontos do FC Porto, dando assim alento, quer a jogadores, quer simultaneamente animo a toda a massa adepta do clube de Alvalade. Porque não, a partir dos novos métodos utilizados por este treinador holandês, o Sporting CP, não poderá ser um novo candidato ao título máximo do futebol português? E porque não?